Villa Literno, auto travolge due giovani e fugge via

Villa Literno. Non si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi l’automobilista che nella serata di ieri ha investito due giovani di 25 e 29 anni mentre attraversavano la strada. L’impatto è avvenuto in via delle Dune quando erano all’incirca le 19,00. Secondo quanto si apprende, sono serie le condizioni in cui versano i due giovani. Per le diverse fratture riscontrate il 25enne è stato trasferito d’urgenza all’ ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Il 29enne è stato invece condotto alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.