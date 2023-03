VILLA LITERNO (CE). I CARABINIERI ESEGUONO IL FERMO DI UN VNTOTTENNE ALBANESE RITENUTO RESPONPONSABILE DI OMICIDIO STRADALE ED OMISSIONE DI SOCCORSO.

Stava percorrendo in sella alla sua bici la strada provinciale 18 “Santa Maria a Cubito”, agro del comune di Villa Literno (CE), diretto presso un centro diagnostico a Giugliano in Campania (NA) per degli esami, erano appena le 06.30 di ieri mattina quando è stato investito da un pirata della strada. E’ così che è deceduto il cinquantanovenne albanese che è stato travolto dal furgone che a velocità sostenuta, dopo averlo spazzato via, prima di allontanarsi ha violentemente tamponato una seconda autovettura, ferendo il conducente.

Poche ore sono bistate ai carabinieri della Stazione di Villa Literno per ricostruire il tragico evento, identificare e procedere al fermo di un ventottenne albanese, ritenuto responsabile di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), ed è ora a disposizione della competente autorità giudiziaria.