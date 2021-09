Villa Literno choc, muore sotto un treno traffico ferroviario in tilt

E’ successo a Villa Literno dove un giovane, G.C. è finito sotto ad un treno ed è deceduto.

Intercity proveniente da Roma e diretto a Reggio Calabria. Sul posto gli agenti della Polfer di Aversa e Villa Literno e i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare il corpo dalle rotaie, parecchi disagi alla circolazione ferroviaria con disagi accumulati da vari convogli ferroviari

Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa per le operazioni di rimozione del corpo. La polizia ferroviaria della stazione di Villa Literno sta cercando di far luce sul tragico evento.