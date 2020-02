Villa Literno. Ieri la IX edizione della Straliterno

Hanane Janat prima nella categoria donne.

Chiusa la IX edizione della StraLiterno, Adim, Di Puoti e Tescione a podio.

La StraLiterno gara podistica di Km 10 con il 2020 ha festeggia la nona edizione, conta nell’ordine di arrivo oltre 1200 atleti in rappresentanza di novantotto società, 160 le donne in gara. La manifestazione con egida ACSI ha registrato il successo di Ismail Adim atleta del Marocco in forza al Team “Caivano Runners” Adim ha fatto una gara tutta solitaria, con la media di 3:05,04 a chilometro. Centosessanta le donne in gara, la vittoria femminile registra in quarantottesima posizione assoluta, il successo è ancora magrebino con Hanane Janat tesserata in Italia per il Team “Finanza Sport Campania” 36’24” il tempo finale. Completano il podio maschile il “Master” Francesco Di Puoti “Tifata Runners Caserta 32’50” e Francesco Tescione “Podistica Aprilia” con 32’33”, Filomena Palomba “Running Club Napoli e Giuseppina Lamula “Atl.Teverola” con i rispettivi tempi 38’55” è 3942 quello femminile. Partenza e Arrivo della distanza all’interno dello Stadio Comunale, la colorata scia di atleti dopo essere uscita dalla porta Maratona ha continuato per le vie della cittadina appartenente alla provincia di Terra di Lavoro. La manifestazione, organizzata dal’’A.S.D. Run Lab, ha conseguito notevoli consensi per la parte tecnica e logistica. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una tshirt di notevole pregio oltre al tradizionale ristoro finale.