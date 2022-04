Villa Literno, vandalizzata villa comunale, chiusa per qualche giorno

Villa Literno – Vandalizzata e presa di mira la villa Comunale di Villa Literno. Ignori hanno fatto ingenti devastazioni all’ interno della stessa.

Dopo l’increscioso avvenimento il sindaco della città, Valerio Di Fraia, ne ha disposto la chiusura esponendo anche denuncia contro ignoti.

“È certo – ha dichiarato il Primo Cittadino- che queste nefandezze vengono perpetrate nelle ore notturne da individui che non mi attardo neanche a definirli se non “esseri inutili” – h ho già disposto denuncia contro ignoti e sono certo che con l’ausilio delle forze dell’ordine riusciremo ad individuare i responsabili.

Mi scuso con quei cittadini che in questi giorni non potranno accedere alla villa, ma è solo per motivi di sicurezza e posso garantire che in tempi brevi saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per riaprire. Installeremo nel più breve tempo possibile, un impianto di video sorveglianza e nel frattempo, ho chiesto la collaborazione alla Protezione Civile, che dalla settimana prossima ci darà una mano alla gestione e al controllo”