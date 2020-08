Villaggio dei Ragazzi: al via da Settembre al Micro-Nido e alla Scuola dell’Infanzia.

A darne notizia è il Commissario Straordinario dell’Ente, Felicio De Luca. Dopo anni di chiusura ripartono i servizi all’infanzia della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, Micro-Nido e Scuola dell’Infanzia. Il micro nido ospiterà 10 piccoli, di età compresa fra i 3 e i 36 mesi; la Scuola dell’infanzia, invece, accoglierà 20 bambini dai 3 ai 5 anni. La riapertura avverrà nel pieno rispetto delle norme in materia anti Covid 19. “Il compito che ci attende – ha affermato il Commissario straordinario – è di assicurare che le condizioni di sicurezza siano tali da garantire pienamente la salute e il benessere dei bambini e delle bambine durante la loro permanenza al Villaggio. A tal fine sono state previste misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamentali volte alla prevenzione e al contenimento del contagio da coronavirus”.

0823/207301

I servizi relativi all’intrattenimento educativo dei bambini saranno resi all’interno dello storico “asilo” dell’Ente da un’equipe di maestre ed educatrici competenti, che mireranno, con passione e professionalità, a favorire la crescita psico-fisica del bambino, la formazione e la socializzazione. L’ “Asilo” e l’annessa Scuola dell’Infanzia sono dotati di spazi adeguati e di aree specificamente studiate per il divertimento dei piccoli ospiti, confortevoli e accessoriate, con zone deputate al riposo, alla mensa, alle attività ludico-ricreative e formative quotidiane. Il, ovvero il documento in cui si definisce l’identità pedagogica del servizio, gli intenti educativi di fondo e l’indirizzo metodologico, sarà oggetto di apposita presentazione da parte dello stesso De Luca. Aperte dunque le iscrizioni per le quali, qualora le richieste dovessero eccedere il numero dei posti disponibili, verrà predisposta un’apposita graduatoria. Per eventuali ulteriori informazioni, sarà possibile inoltrare richiesta all’indirizzo:o contattare il numero telefonico