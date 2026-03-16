Villaggio dei Ragazzi. Bove: basta commissariamenti

Comunicato Stampa

La sezione di Maddaloni della Lega scende in campo a favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi . Il commissario cittadino della Lega , Luigi Bove giudica “ sbagliata la decisione del Presidente Fico e del centro sinistra di tagliare i fondi al Villaggio dei Ragazzi passando dai 2,2 milioni ad 1 milione all anno. Questa decisione è chiaramente politica ed è un rischio enorme per la prosecuzione delle attività del Villaggio dei Ragazzi”. Bove afferma “ sin dalle prime battute di questa situazione la Lega , con il coordinatore regionale On. Gianpiero Zinzi, si è schierata a fianco dei lavoratori e delle attività della Fondazione villaggio dei Ragazzi . Se passa il taglio del finanziamento , così come vogliono i partiti del centro sinistra , le attività del Villaggio sono a rischio”. Bove a tal proposito parla di un centro destra compatto nel “ difendere una storica istituzione nel campo delle politiche dell’ istruzione quale il Villaggio dei Ragazzi. Infatti il capogruppo della Lega al consiglio regionale, Massimo Grimaldi , ha prontamente sottoscritto l’ emendamento al bilancio proposto dal consigliere regionale Vincenzo Santangelo per chiedere al consiglio regionale di ripristinare il finanziamento di 2,2 milioni di euro e quindi di salvare l’ opera della Fondazione. I partiti , i gruppi politici e soprattutto i consiglieri regionali dovranno esprimersi sulla volontà o meno di salvare la Fondazione . Cosi come giudichiamo insensata la paventata o comunque possibile ipotesi di un rinnovo del periodo commissariale del Villaggio dei Ragazzi . Il Commissariamento aveva la funzione di accompagnare la Fondazione al cda . Confidiamo che la Fondazione Villaggio dei Ragazzi non diventi oggetto di contesa politica. Sarebbe un danno enorme per il prestigio e la storia della stessa istituzione “.