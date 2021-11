Villaggio dei Ragazzi: lezione di Legalità con il magistrato Vincenzo Saladino 

Maddaloni. Nell’ambito dei cosiddetti “Percorsi di Legalità” attivati dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” già a partire dal 2015 ed interrotti nel solo 2020 per lo stato di emergenza sanitaria internazionale, è stato organizzato Lunedì 8 novembre, alle ore 10.00, un dibattito tra il magistrato Vincenzo Saladino, G.I.P. della Sezione penale presso il Tribunale Napoli Nord, e gli studenti delle Scuole superiori dell’Opera maddalonese (Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico, Istituto Alberghiero, Istituto Tecnico Aeronautico). “Criminalità e reati commessi con violenza alla persona. Legami e prevenzione”: questo il tema dell’evento che si terrà nella sala Chollet dell’Ente calatino. L’incontro tra il magistrato e gli allievi del Villaggio vedrà la presenza del Commissario Straordinario della Fondazione, dott. Felicio De Luca, e sarà coordinato da Giuseppe Miretto, giornalista della testata: “Il Mattino”. “Ringrazio il giudice Saladino per aver accolto l’invito a partecipare all’incontro con i nostri studenti su un tema così importante per la loro crescita umana e per il loro futuro professionale. E’ una graditissima presenza che ci consentirà di arricchire ulteriormente il progetto finalizzato all’educazione alla legalità avviato da tempo a favore dei nostri allievi e all’ insegnamento dell’Educazione civica nelle nostre scuole”: questo il Commissario De Luca a pochi giorni dall’incontro.