Villaggio dei Ragazzi. Santangelo replica a Villani

Santangelo replica a Villano: abbia il coraggio di dire che la Regione non vuole più finanziare il Villaggio. Verifiche sui conti? Ben vengano, ma si parta dal primo commissario…

«Sorprende l’uscita scomposta del collega Marco Villano sul Villaggio dei Ragazzi che denota un’assenza di conoscenza delle questioni. Per Villano è corretto stanziare solo un milione di euro per la Fondazione approvando il taglio di un ulteriore milione e 200mila euro. Si abbia il coraggio di dire le cose come stanno usando il linguaggio della semplicità e non un odioso politichese. Per Villano stanziare solo un milione è “una misura prudenziale”, cioè è corretto non mettere a disposizione della governance del Villaggio i soldi per proseguire con le attività tutte, perché si deve fare una verifica delle ultime rendicontazioni presentate, non sapendo che l’ultima rendicontazione è stata già approvata dagli uffici regionali preposti e solo dettagli irrilevanti, impediscono di procedere alla liquidazione e parliamo del contributo 2025. Ben venga comunque, tale operazione che deve però essere estesa a tutte le gestioni commissariali e non solo a quella attuale nominata a giugno 2023 che non ha prodotto un centesimo di debiti e che, anzi, con misure drastiche e dolorose ha tagliato costi e personale. Al collega Villano ribadisco che, un milione non è una somma sufficiente a garantire la vita del Villaggio. Se la scelta è questa meglio dirottare altrove quei soldi che sarebbero solo risorse sprecate perché insufficienti alla vita della Fondazione. Le parole di Villano sono uno schiaffo a tutto il personale del Villaggio che, per accompagnare l’azione di risanamento, sta rinunciando al 26% del proprio stipendio con spirito di servizio e di amore verso l’opera di don Salvatore D’Angelo. Ma, evidentemente, chi ha imbeccato Villano a fare questa uscita, queste cose non le sa… Invito, poi, Villano a rileggere le mie parole di ieri con le quali rivendico il lavoro svolto negli ultimi cinque anni per il Villaggio e faccio appello a quei Consiglieri Regionali dell’attuale maggioranza, che hanno permesso di aiutare la Fondazione sostenendo con i fatti le mie sollecitazioni. Cambiare partito e coalizione non è mai una cosa semplice: le prime scelte di Fico e di chi lo sostiene confermano, ma non ne ho mai avuto alcun dubbio, che la mia è stata una decisione giustissima». Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.