Villaggio dei Ragazzi. Soddisfatti per gli open day

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi ha concluso con esiti positivi le due giornate formative dedicate alla presentazione dell’offerta educativa delle scuole secondarie di secondo grado, registrando una partecipazione significativa di studenti di terza media e famiglie provenienti dall’intero territorio di riferimento. Le iniziative, svoltesi presso la sede dell’ente maddalonese a controllo regionale, hanno confermato il ruolo centrale dell’Opera nel panorama educativo, formativo e sociale. La presenza numerosa del pubblico ha evidenziato un rapporto di fiducia solido e consolidato tra la Fondazione e le famiglie, che riconoscono nel Villaggio dei Ragazzi un modello educativo fondato su qualità, continuità e risultati. Nel corso delle due giornate di orientamento formativo è stata illustrata l’offerta didattica degli indirizzi di studio dell’Istituto Tecnico, del Liceo Linguistico, dell’Istituto Alberghiero, dell’Istituto Industriale e dell’Istituto Aeronautico. I percorsi proposti si caratterizzano per l’integrazione tra preparazione teorica, attività laboratoriali e esperienze formative esterne finalizzate allo sviluppo di competenze spendibili sia nel proseguimento degli studi universitari sia nell’inserimento nel mondo del lavoro. Un ulteriore elemento distintivo dell’Opera è rappresentato dal sistema residenziale e semiresidenziale, parte integrante del progetto educativo complessivo, che rafforza il ruolo del Villaggio dei Ragazzi quale presidio di welfare, inclusione e accompagnamento dei giovani nei percorsi di crescita personale e culturale. L’ adesione registrata nel corso delle giornate formative trova riscontro anche nei risultati conseguiti dagli istituti della Fondazione nella classifica Eduscopio 2025 della Fondazione Agnelli, che colloca le scuole del Villaggio dei Ragazzi in posizioni di vertice. “Un riconoscimento che premia un lavoro strutturato, continuo e condiviso, frutto dell’impegno congiunto di studenti, personale amministrativo, corpo docente, famiglie e istituzione. Le due giornate formative hanno rappresentato non solo un momento di informazione e orientamento ma anche un’ulteriore conferma della funzione educativa, sociale e culturale che il Villaggio dei Ragazzi continua a svolgere a servizio del territorio” – ha dichiarato l’avv. Antonio Caradonna, Commissario straordinario dell’ente maddalonese a controllo regionale.