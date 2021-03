Villetta Padre Pio, iniziano i lavori Speranza attacca Marino: “Dove sono le modifiche al progetto?”

Non è passato inosservato l’avvio dei lavori di riqualificazione di villetta padre Pio. Un cantiere che tradisce l’ennesimo impegno assunto dal sindaco Carlo Marino. “Abbiamo presentato diverse interrogazioni all’amministrazione sul progetto dei lavori di rifacimento di villetta Padre Pio senza mai ottenere nulla. La partecipazione dal basso delle associazioni e la loro protesta – sostiene la capogruppo di Speranza per Caserta, Norma Naim – era riuscita ad aprire le porte ad un ripensamento e il sindaco si era assunto l’impegno di modificare le opere previste per tutelare maggiormente le aree verdi e gli alberi. I 15 giorni di tempo nei quali il sindaco aveva assicurato l’approvazione della variante sono più che trascorsi, ma i lavori sono partiti con la vecchia progettualità”. “Anche nel comunicato stampa con cui il sindaco annuncia l’apertura dell’ennesimo cantiere non c’è traccia delle modifiche richieste dalle decine tra associazioni e comitati e promesse dall’amministrazione – conferma il consigliere Francesco Apperti – sarebbe bene che il sindaco chiarisse alla cittadinanza cosa sta succedendo: ci troviamo di fronte al solito ritardo burocratico (con una variante progettuale che sarà approvata a cantiere aperto) o le istanze della cittadinanza sono state ignorate”. “Fermo restando che è sempre positivo l’intervento sul fronte delle barriere architettoniche è stato, fin da subito, chiaro a tutti che il progetto del comune prevedeva l’abbattimento di 23 alberi – dichiara Rosi Di Costanzo, candidata sindaca di Speranza per Caserta – contro quel progetto si è espressa la cittadinanza e non solo il nostro movimento.

La cittadinanza è stata ricevuta, ascoltata e i giornali hanno parlato di vittoria di associazioni e comitati. Si è aperto, però, un cantiere senza nessuna variante di progetto approvata. Anche nella mia esperienza di comitato ci siamo sempre trovati in queste condizioni, con politicanti che tentennano, vagheggiano e prendono in giro i cittadini e tutto questo è indecoroso e vergognoso. Il sindaco deve chiarire, subito, quello che sta succedendo visto la solita mancanza di trasparenza e le solite anomalie procedurali, alimentano legittimi dubbi su quali sono le intenzioni di chi ci governa”.