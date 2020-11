Vincenzo Polito alla Casertana

Nuovo arrivo in casa Casertana, in questi minuti tramite una nota stampa, la società ha fatto sapere di essersi assicurata le prestazioni sportive di Vincenzo Polito. L’ex difensore della Cavese è un terzino destro ma volendo può giocate anche come terzino sinistro. Per lui nella passata stagione 18 presenze tra campionato e dopo italia di serie c. Questo il comunicato della Casertana: “La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Polito.

Difensore laterale classe 1999, Polito è reduce dalla stagione con la maglia della Cavese con cui ha collezionato 18 presenze. Prodotto del vivaio della Juve Stabia, vanta esperienze importanti in D con Gela (40 presenze in 2 stagioni) e Acr Messina (14 presenze)”.