Vincenzo Santangelo ricorda l’on. Del Monaco a due anni dalla sua scomparsa

Due anni fa ci lasciava il generale Del Monaco, Santangelo: uomo vero delle istituzioni metteva sempre davanti a tutto il benessere della comunità

«Due anni fa ci lasciava il generale Antonio Del Monaco, uomo dello Stato, ex deputato innamorato di Maddaloni. Per anni ha animato l’attività culturale e sociale della nostra città facendosi promotore di diverse iniziative lodevoli. Ha interpretato al meglio il ruolo di parlamentare battendosi per il nostro territorio. Ha incarnato a pieno la funzione di deputato interloquendo in maniera proficua con le diverse istituzioni con un solo e unico obiettivo: il bene del territorio. Con lui era sempre semplice parlare perché ogni ragionamento prescindeva dal posizionamento politico, ma aveva al centro il bene della comunità, Figure come la sua mancano tanto al nostro territorio». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.