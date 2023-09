Vincenzo Santo è il nuovo presidente di Cna Campania Nord (Napoli, Caserta, Benevento). Imprenditore del settore turistico, Santo ha guadagnato la fiducia dell’organizzazione grazie all’ottimo lavoro svolto alla guida della categoria dei Balneari in Campania. Al suo nome è legato il percorso di rilancio di Castel Volturno e del litorale Domizio tornati mete turistiche appetibili anche da fuori provincia e fuori regione. Santo è stato eletto all’unanimità dei presenti al termine dell’assemblea dei delegati che si è svolta ieri sera lunedì 17 settembre all’Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista. «Ringrazio tutti i delegati per la fiducia che hanno riposto in me con il loro voto – ha sottolineato il neo presidente – mi metterò subito al lavoro per ripagare con i risultati questa fiducia. Il mio obiettivo è fare in modo che Cna possa essere un importante punto di riferimento per tutto il mondo delle piccole e medie imprese del nostro territorio. Dobbiamo guardare con attenzione alle nuove professioni e con loro costruire percorsi di crescita e di sviluppo per la Campania di cui possono beneficiare tutti. In questo modello di sviluppo un ruolo chiave lo deve avere l’artigianato di qualità di cui questo territorio è ricchissimo. La grande sfida è inserire i vari comparti in una visione di futuro del territorio che come Confederazione abbiamo il dovere di accompagnare. Non sarà un compito facile, ma sappiamo di poter contare su una dirigenza nazionale forte ed autorevole che ci ha dimostrato di essere al nostro fianco. Ringrazio a tal proposito la Confederazione Nazionale per la presenza del segretario generale Otello Gregorini e direttore della divisione Organizzazione e Finanza Nicola Tosi all’assemblea: saperli con noi rende meno gravoso il nostro compito. Discorso speculare vale per Francesco Geremia, segretario generale Cna Campania Nord, riferimento assoluto per tutto il mondo artigiano e per quanti credono nel ruolo e nelle potenzialità dell’organizzazione. A lui va il mio grazie per il lavoro svolto in questi anni e per quello che dovrà svolgere nel prossimo futuro».