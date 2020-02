Violante:” Ci assumiamo le responsabilità di questa brutta figura, la colpa e solo nostra non certo del presidente D’Agostino”

Queste le parole di Violante in conferenza stampa:” Oggi noi tutti dobbiamo chiedere scusa alla società ed i tifosi. Se facciamo brutte figure però la colpa non è certo di D’Agostino che fa di tutto per far si che questa Casertana vada avanti. Le responsabilità le abbiamo io, il mister e la squadra ma non di certo la famiglia D’Agostino. Da domani bisognerà capire cosa sta andando storto, ora la classifica ci impone di dare ancora di più, le prossime due partite saranno decisive ma già quella di mercoledì per noi e la gara della vita.