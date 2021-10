Violenta aggressione ai danni di un automobilista/a denunciarla via social ‘Fratelli d’Italia Mondragone’

Mondragone. È stato denunciato dal gruppo Fratelli d’Italia Mondragone attraverso la propria pagina Facebook quanto avvenuto domenica scorsa in via Napoli: un episodio per il quale ha inteso esprimere solidarietà alla famiglia vittima di una violenza inaudita, che lascia allibiti. Da una prima ricostruzione dei fatti, su cui indagano le forze dell’ordine per chiarire i contorni ancora poco chiari della vicenda, pare sia sceso all’improvviso dalla sua auto l’uomo che avvicinatosi ad un’altra vettura – quella che la precedeva – e apertane la portiera, non ha esitato a sferrare dei pugni al conducente, colpendolo al volto. Una condotta da cui è rimasta coinvolta anche la donna che sedeva al suo fianco, presumibilmente la moglie. Scesa dall’auto, mentre tentava di allontanare l’aggressore veniva lei stessa spinta a terra. “È assurdo – si legge sul canale social – in questa città oramai si deve stare attenti. Consigliamo ai cittadini di stare molto attenti a qualunque cosa vogliano fare. Sperando che prima o poi il sindaco ed il re prendano in considerazione validi provvedimenti”.