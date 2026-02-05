Violenta esplosione nella notte: appartamento sventrato

Napoli. Poco dopo la mezzanotte, tra il 4 ed il 5 febbraio, si è verificata una violenta esplosione in una palazzina di via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena.

La deflagrazione si è verificata in un appartamento disabitato al piano terra del palazzo, probabilmente, a causa di una perdita di gas da una bombola gpl.

Fortunatamente, non si registrano feriti ma l’abitazione, in cui è avvenuto lo scoppio, risulta essere completamente sventrata.

Sono giunti sul posto Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad isolare la zona, Carabinieri e Protezione Civile.

La palazzina è stata dichiarata inagibile, con il conseguente sgombero di 13 residenti.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Napoli San Pietro a Patierno.

Negli ultimi mesi, a Napoli e provincia, ci sono stati diversi incidenti che hanno coinvolto esplosioni o crolli di palazzi, tra cui un crollo a Casoria, a gennaio 2026, dopo un avviso di sicurezza, ed un incendio/esplosione a Gianturco, ad ottobre 2025, che ha coinvolto un magazzino e, parzialmente, un palazzo.