Violenta rissa nella notte di Natale

Momenti di forte tensione nella serata di Natale ad Aversa, dove una violenta rissa è scoppiata nel pieno centro cittadino. Alcuni gruppi di giovani si sono affrontati nella zona dei baretti di via Roma, uno dei punti più frequentati della movida aversana, trasformando una serata di festa in un vero e proprio scenario di caos.

Secondo quanto ricostruito, durante lo scontro sono volati sedie, tavolini e sgabelli dei locali, creando panico tra i presenti. Le immagini, riprese da diversi testimoni con i telefoni cellulari, mostrano scene di violenza urbana che in pochi minuti hanno fatto il giro della città attraverso i social.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul posto per sedare gli animi e ristabilire la calma. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili dei disordini.