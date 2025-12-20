Violento nubifragio sull’isola nel Mar Tirreno

Allagamenti diffusi e gravi disagi alla circolazione hanno interessato l’Isola d’Elba, provocando, soprattutto nel territorio di Portoferrario forti preoccupazione nella popolazione. Il maltempo è arrivato dopo alcuni giorni di piogge continue, non eccezionali per intensità ma sufficienti a saturare fossi e terreni. Quando il nubifragio si è abbattuto sull’isola, il sistema di drenaggio non ha più retto. L’acqua ha invaso rapidamente le zone più vulnerabili, causando allagamenti e danni materiali.

Viabilità in difficoltà

Le maggiori criticità si sono registrate lungo diverse strade provinciali. Smottamenti e accumuli di fango hanno reso difficoltosa, e in alcuni casi impossibile, la circolazione veicolare. Le squadre di intervento sono entrate in azione per mettere in sicurezza i tratti più compromessi.

Il punto del sindaco

Il sindaco di Portoferrario ha confermato che la situazione è in graduale miglioramento. Con la cessazione delle piogge, il livello dell’acqua sta lentamente diminuendo. Resta alta l’attenzione nelle aree considerate a rischio, in attesa del completo ripristino delle condizioni di normalità.

Attenzione e monitoraggio

Le autorità locali invitano alla prudenza negli spostamenti e a seguire le indicazioni della Protezione civile. Il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime ore per prevenire ulteriori criticità.

L’episodio riaccende il tema della fragilità idrogeologica di alcune zone dell’isola.

(Foto ANSA)