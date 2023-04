Violento scontro tra autovetture, finiscono in Ospedale due persone

Violentissimo scontro sulla Nazionale Appia: coinvolte due vetture; due feriti . È quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere verso le 3.00 nella notte tra Pasqua e Pasquetta all’altezza del Centro di Incremento Ippico dove una Mini Cooper, con a bordo tre ragazzi di 18 anni, è stata travolta da un Suv con alla guida un ragazzo risultato poi positivo all’alcol test.

I due passeggeri (anteriore e posteriore), a seguito dello schianto, hanno riportato fratture multiple al volto e alla schiena e sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale di Marcianise e sono ancora in attesa di prognosi. Illesi i conducenti delle due vetture. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che stanno verificando la dinamica del sinistro. Deferito il conducente del Suv per guida in stato di ebbrezza.

Seguono aggiornamenti