Violento scontro tra due autovetture

Un violento scontro è avvenuto nella notte a Portico di Caserta, nel casertano.

Verso le ore 20.00, all’angolo tra via Collodi e via Fiume una Toyota Aygo (con a bordo una ragazza di 27 anni di Macerata Campania) ed una Renault Clio (condotta da un 49 enne di San Nicola La Strada con a bordo la sua compagna 46enne) si sono scontrate e nel violento urto le due vetture sono finite entrambe su limitrofo marciapiede. Tutti coloro che erano a bordo dei veicoli, cioè i tre occupanti dei veicoli, hanno riportato lesioni e sono stati trasportati presso il più vicino nosocomio accessibile ma pare non siano gravi