Violenza di genere e stereotipi: all’Itis Giordani una mostra-installazione sulla violenza di genere

“Com’eri vestita? Quanto avevi bevuto? Stavi in giro da sola?” sono domande che usano violenza per la seconda volta contro le donne che sono state oggetto di violenza e che, non velatamente, suggeriscono una corresponsabilità della vittima rea di una aberrante condotta di “provocazione”. “Com’eri vestita?” è la mostra-installazione itinerante organizzata presso l’Itis “Giordani” di Caserta da Amnesty International e dall’associazione CerMes for Arte e Cultura di Cervino in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Fermi di Cervino.

Martedì 30 maggio alle 10, nel corso di un incontro con alcune classi coinvolte in un percorso di riflessione sulla violenza di genere, la mostra è stata presentata attraverso gli stimolanti interventi degli organizzatori e degli invitati. La dirigente professoressa Antonella Serpico, anche nel suo ruolo di componente della commissione Pari opportunità del Comune di Caserta, ha introdotto il tema mettendo in rilievo l’impegno dell’istituzione che dirige, necessario e costante, contro l’omofobia e la transfobia, per esempio con l’adozione importante della “carriera alias”. E’ intervenuto l’assessore alla cultura Enzo Battarra del Comune di Caserta sottolineando il ruolo fondamentale della scuola in quanto luogo di educazione al rispetto e alle differenze, di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Interessanti contributi sono seguiti dei soggetti organizzatori, avv. Maria Rosaria Iaderosa di CerMes For “Arte e Cultura”, dott.ssa Alessia Arena responsabile del Gruppo Amnesty di Caserta e la dirigente dell’IC Fermi di Cervino prof.ssa Anna Dello Buono. La prof.ssa Rita Raucci, che ha animato con gli studenti il percorso di sensibilizzazione con altri docenti ed è presidente dell’Aps Collettivo Paula, ha coordinato gli interventi integrando alcune note che hanno sollecitato l’attenzione nell’ascolto mettendo in risalto quanto “la formazione delle coscienze sia il centro di quella rivoluzione lenta e costante necessaria per porre in primo piano la persona, al di là dei generi, con i suoi diritti e le sue libertà”. Come ha ricordato la responsabile casertana di Amnesty, la mostra fa parte della campagna #IoLoChiedo, volta a sollecitare il Ministero della Giustizia per la revisione e modifica dell’articolo 609-bis del codice penale affinché qualsiasi atto sessuale non consensuale sia punibile.