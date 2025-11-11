Violenza di genere, Santangelo al convegno del SIAP: forze di polizia primo anello della catena di protezione. Servono maggiori investimenti in tecnologie e prevenzione per aiutare il loro lavoro

«In provincia di Caserta si registra un aumento del 15% delle denunce per maltrattamenti familiari rispetto al 2023, come riportato nei bollettini semestrali della Polizia di Stato. Gli operatori di polizia, sono spesso il primo anello della catena di protezione contro la violenza di genere. Dobbiamo fare di più per sostenere il lavoro delle forze di polizia: investire in tecnologie, come app di geolocalizzazione per le vittime a rischio, o intelligenza artificiale per analizzare pattern di comportamenti online, dove il cyberstalking sta esplodendo. In più vanno promosse partnership con le scuole per sensibilizzare i giovani, insegnando che la parità non è uno slogan, ma un’abitudine quotidiana. Dobbiamo impiegare i fondi europei dal PNRR dedicati alla sicurezza di genere, per creare “case sicure” protette». Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo ieri mattina a margine del convegno organizzato dal SIAP dal titolo ‘Accanto alle vittime, contro ogni violenza’ che si è svolto presso l’auditorium di via Ceccano.