Violenza di genere, SpazioDonna Onlus oggi in diretta Facebook con Combo

di ANTONIO DI LORENZO



Non si ferma il programma di eventi culturali promosso da Combo, Comitato Biblioteca Organizzata. Dopo la diretta Instagram dello scorso mercoledì con Arcigay Caserta, ecco oggi un nuovo incontro con l’Associazione Spazio Donna Onlus, live su Zoom e sulla pagina Facebook Comitato Biblioteca Organizzata – Caserta a partire dalle 18.30.

Fari puntati sul tema della violenza di genere, da affrontare inseguendo i tre obiettivi cardine dell’informazione, della sensibilizzazione e dell’educazione: non solo essere consapevoli, ma agire concretamente in aiuto di chi subisce un sopruso.

Proprio questo percorso è al centro dell’attività dell’Associazione Spazio Donna, che opera sul territorio di Caserta sin dal 1989 per “l’autonomia, la libertà e la consapevolezza delle donne” – come si legge sul sito spaziodonnaonlus.com – gestendo, tra le tante attività, un Telefono Rosa, due Centri antiviolenza e due Case rifugio, secondo il mantra di un ascolto attivo e di un sostegno anche psicologico e legale.

All’incontro online, moderato dalla presidentessa del Comitato Roberta Giannini, interverranno la sociologa Tiziana Carnevale (e socia fondatrice dell’Associazione), l’avvocata Drusilla de Nicola e la psicologa Ilaria Boccagna, tutte figure di spicco coinvolte nelle attività di SpazioDonna.

L’evento è organizzato in collaborazione con Metterza, associazione giovanile attiva anch’essa sul territorio di Caserta.