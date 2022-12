Violenza in strada, la solidarietà di Domenico Vitale alla polizia locale

Dalla stampa on line si apprende che in data 17 dicembre, dopo il cicchetto consumato al bar nei pressi del comando della polizia locale del Comune di San Nicola la strada in Via Paul Harris, un balordo, in evidente condizione di ubriachezza, con una testata ha mandato in frantumi i vetri della porta di ingresso del comando.

Successivamente è entrato nei locali del comando, cercando di colpire tre agenti che stavano smontando. Da quanto si legge pare che, nonostante sia stato ammanettato, continuava a dimenarsi. Nel frattempo, la compagna avrebbe aizzato uno dei suoi cani rottweiler contro un vigile, il quale è stato pericolosamente azzannato al polpaccio. Si legge ancora che è stato necessario richiedere l’intervento della questura, prontamente intervenuta con propri uomini a bordo di quattro volanti. Successivamente il balordo è stato portato in questura per il fotosegnalamento in quanto non aveva documenti, mentre i i tre vigili aggrediti sono stati refertati con 5 giorni di prognosi.

Il Segretario generale Domenico Vitale, a nome della Uil Fpl di Caserta, esprime massima solidarietà e vicinanza ai dipendenti del Comune di San Nicola la Strada aggrediti, usciti da casa per svolgere il proprio lavoro, ritrovandosi all’improvviso vittime di inaudita violenza. “La Uil Fpl dice basta alla violenza per strada: la Polizia Locale, al pari degli altri corpi, deve avere tutte le garanzie necessarie per una maggiore sicurezza, attraverso un immediato rafforzamento degli organici e l approvazione di una legge di riforma da troppo tempo ferma al palo”. “Viviamo in territori difficili” continua il Segretario, “dove sempre più spesso i dipendenti della Polizia Locale si ritrovano a fare da parafulmine rispetto a disordini e tensioni sociali, nonché ad essere vittime del balordo di turno”. “Noi non ci fermeremo”, conclude il Segretario, “continuando la nostra battaglia di legalità, esprimendo in questo caso la massima solidarietà al Comandante Alberto Negro, ai suoi agenti ed, in generale, a tutti i lavoratori che ogni santo giorno rischiano la vita per strada”.