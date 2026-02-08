Cronaca

Violenza nel cortile della chiesa in pieno centro

Di Linda Rea
Caserta. In pieno centro, viale Kennedy, nel cortile della Chiesa “Nostra Signora di Lourdes”, un grave episodio di violenza si è verificato ieri sera, sabato 7 febbraio, intorno alle 21.30.

Due uomini, sono stati ritrovati riversi a terra, all’interno del Cortile della Parrocchia.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che uno fosse stato morso da un cane, e fosse tenuto a bada dallo stesso, che continuava a ringhiargli contro, e fosse stato colpito da una crisi epilettica, dopo l’aggressione, mentre l’altro, sembrerebbe aver ricevuto una ferita da lama alla mano.

Giunti sul posto i Carabinieri con tre pattuglie, ed un’ambulanza del 118, per medicare, con difficoltà il soggetto colpito da crisi epilettica.

L’uomo con la ferita alla mano ha, invece, rifiutato le cure e si è allontanato dal luogo.

 