Violenza nel cortile della chiesa in pieno centro

Caserta. In pieno centro, viale Kennedy, nel cortile della Chiesa “Nostra Signora di Lourdes”, un grave episodio di violenza si è verificato ieri sera, sabato 7 febbraio, intorno alle 21.30.

Due uomini, sono stati ritrovati riversi a terra, all’interno del Cortile della Parrocchia.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che uno fosse stato morso da un cane, e fosse tenuto a bada dallo stesso, che continuava a ringhiargli contro, e fosse stato colpito da una crisi epilettica, dopo l’aggressione, mentre l’altro, sembrerebbe aver ricevuto una ferita da lama alla mano.

Giunti sul posto i Carabinieri con tre pattuglie, ed un’ambulanza del 118, per medicare, con difficoltà il soggetto colpito da crisi epilettica.

L’uomo con la ferita alla mano ha, invece, rifiutato le cure e si è allontanato dal luogo.