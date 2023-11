Violenza sessuale di gruppo su un compagno di scuola disabile. Avv Paolo Colombo : ” La Regione si costituisca parte civile”

Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Violenza sessuale di gruppo su

un compagno di scuola disabile: arrestati tre bulli, uno è minorenne. La

Regione si costituisca parte civile. Con l’Unicef presto organizzeremo dei

progetti contro il bullismo nelle scuole.”

Sono accusati di atti persecutori e violenza sessuale di gruppo nei confronti di

un minorenne con problemi psichici: tre giovani (uno dei quali minorenne

all’epoca dei fatti) sono stati arrestati dai Carabinieri di Sant’ Antimo. Gli

investigatori parlano di «gravissimo atto di bullismo» tra compagni di scuola.

Insulti, sputi e altri atti denigratori nei confronti di un minorenne portatore di

handicap. Gli indagati avrebbero urinato sul corpo, costringendolo a subire

aggressioni e violenze verbali e fisiche come la palpazione dei genitali. Alcuni

episodi sarebbero stati anche ripresi con degli smartphone.

I fatti sarebbero avvenuti lo scorso marzo ma sono emersi solo di recente, in

seguito al successivo intervento della madre della vittima, che si è rivolta ai

carabinieri di Sant’Antimo, attivando così le investigazioni dirette dalle due

procure.

Ad indagare su quanto accaduto a Sant’Antimo i carabinieri che hanno

eseguito ordinanze applicative di misura cautelare, emesse su richiesta della

procura di Napoli Nord e della procura per i minorenni di Napoli, nei confronti

di tre ragazzi, uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti, compagni di scuola

della vittima.

Sono gravemente indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di atti

persecutori e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore, con

l’aggravante di aver agito approfittando della debolezza psichica e del ritardo

cognitivo della vittima.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania,

l’avv. Paolo Colombo nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla persona

disabile e alla sua famiglia si dichiara profondamente addolorato e annuncia

che chiederà alla Regione Campania la costituzione di parte civile in quanto la

violenza operata sui più deboli fra i deboli è da considerarsi una violenza per

l’intera comunità. Il Garante, altresì, sottolinea che oramai si sono persi i valori

fondanti del vivere civile e che è opportuno agire non sono in via repressiva

ma anche in via preventiva; a tal fine con l’Unicef a breve partiranno dei

progetti nelle scuole per educare contro il bullismo, in particolare nei confronti

delle persone con disabilità (almeno il 38% degli alunni disabili ha subito

episodi di bullismo).