VIOLENZA SU MINORE E SULL’EX COMPAGNA : ARRESTATO TRENTASEIENNE

Originario della Bulgaria , 36 anni , nel corso della notte ha deciso di presentarsi a casa della sua ex compagna e minacciarla di un rapporto orale sia lei che a sua figlia che l’accompagnava di dieci anni , avuta in una precedente relazione.

La donna avvisata da un vicino che il suo ex compagno era nella vicinanze e stava chiedendo di lei è scesa con la buona intenzione, che avrebbe dovuto semplicemente chiederle come stesse , ma che mai sarebbe potuto accadere qualcosa , invece l’uomo una volta che ha visto la sua ex compagna si è scaraventato contro di lei , intimandola di salire in auto in modo aggressivo per un rapporto orale da entrambe.

Erano circa le 2.30 e la donna , 26 enne sua connazionale , cerca di rientrare in casa , ma viene aggredita e picchiata dall’ex compagno che la trascina dai capelli e la porta alla macchina , poi dopo averle chiuse dentro l’abitacolo e si dirige sulla Domitiana.

I fatti poi raccontano che l’uomo scende per fermarsi in un bar vicino , minaccia le due donne di non muoversi e che se lo avrebbero fatto le avrebbe colpite con un bastone di ferro.

Tuttavia madre e figlia non si perdono di coraggio e in un momento di distrazione , si rifugiano in una cornetteria vicina e riescono a intercettare i carabinieri , che giunti sul posto bloccano l’uomo , che si oppone, di sua volta , con energica resistenza , la donna ha inoltre sostenuto che mai in passato l’uomo era stato violento nei loro confronti .

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

La donna , a seguito delle cure mediche è stata giudicata guaribile entro 7 giorni , “Nessuna tolleranza per chi violenta donne e bambini, c’è una sola strada da percorrere, quella segnata dalla Lega e dal vicepremier Matteo Salvini: inasprimento delle pene, periodo di detenzione da passare totalmente in carcere, castrazione chimica. Questi soggetti vanno resi inoffensivi e non c’è scusa ideologica che tenga. Un sentito grazie ai carabinieri che, con un intervento tempestivo, a Mondragone sono riusciti ad individuare e a fermare un 36enne di origine bulgara che ha prima minacciato e picchiato la sua ex compagna e poi ha tentato di approfittare di lei e di una bimba di 10 anni”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.