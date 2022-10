Violenza sulle donne . Protocollo d’ intesa fra Calatia Rosa e L’ Istituto Carlo Levi

“Grazie alla splendida collaborazione con la Dott.ssa Maria Russo ,membro della consulta regionale ,Calatia rosa ha aperto uno sportello antiviolenza sulle donne a scampia presso la sede le ali della libertà e ho avviato un progetto su tutto il territorio casertano beneventano e ora napoletano”.

Con queste parole il Presidente dell’ Associazione Calatia Rosa , Clemente De Crescenzo, ha descritto L’ utilità’ del protocollo d’ intesa siglato con la Dott.ssa Rosalba Rotondo Dirigente Scolastica dell’ Istituto Carlo Levi di Scampia .

L’ accordo prevede una serie di iniziative All’ interno dell’ Istituto scolastico per prevenire e combattere la piaga della violenza sulle domne.

questo il contenuto del protocollo d’ intesa :

In relazione alla conversazione tenutasi il 12 ottobre c.a. con la dott. Rosalba Rotondo, dirigente scolastica dell’istituto “Carlo Levi” di Scampia e la sig. Cira Celotto in qualità di presidentessa dell’associazione “Le Ali di Scampia” nonché referente dell’associazione “ Calatia Rosa” di Clemente De Crescenzo, associazione accreditata alla Regione Campania che si occupa della violenza sulle donne. Si è pensato di creare uno spazio-ricerca nel tentativo di combattere i fenomeni di violenza di genere. Un fenomeno che va combattuto nelle sue nevrosi e quale miglior territorio se non quello infantile per poter rieducare al rispetto di genere e non solo? Incontri infrasettimanali ( date da concordare con la dirigente scolastica) capaci di accendere dialoghi e impressioni, laboratori culturali con presentazioni di libri, conversazioni, giochi, in più il posizionamento di una cassetta della posta che raccoglierà opinioni, denuncia, osservazioni e quesiti della scolaresca e delle famiglia, anche in maniera anonima, capace cosi di illustrare quali problematiche da sviscerare per raggiungere gli obbiettivi.