Violenza contro le donne. La Casertana Mena Della Rocca a ” Chi l’ha visto”

Santa Maria a Vico. Terrore e paura stanno segnando la vita di Mena Della Rocca, 46enne di Santa Maria a Vico , che , nella serata di ieri 20 maggio 2020, e’ stata ospite della trasmissione televisiva ” Chi l’ ha visto” su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli.

Mena Della Rocca, originaria di San Felice a Cancello, si e’ trovata a vivere in questo periodo situazioni di violenza delle quali, tuttavia, non si conosce l’autore o gli autori.

Veri e propri atti di stalking che hanno leso prima il suo onore e la sua dignita’ e poi messo a repentaglio la sua stessa vita.

Durante la trasmissione Mena ha raccontato le agghiaccianti esperienze che si e’ trovata a vivere a causa di una persecuzione avviata contro di lei con spietato senso criminale.

Una serie di vicende raccapriccianti sulle quali è stata aperta un’inchiesta in base a denunce che Mena ha presentato alle forze dell’ordine, compresa la polizia postale

Ma procediamo con ordine.

Mena Della Rocca vive con il nuovo compagno Alberto Civitella dopo la separazione dal marito.

In questo periodo la donna si e’ ritrovata pubblicata su Facebook dove a suo nome erano state inserite foto di lei in primo piano e descrizioni di eventuali prestazioni di tipo sessuale.

Poi, ha rinvenuto escrementi spalmati sulla porta di casa e sulla macchina.

Dal “piccolo danno” dei due episodi sopra riportati si e’ arrivati al terribile incidente del febbraio 2020 quando la Renault Clio di Alberto Civitella era stata data alle fiamme verso le 3 della mattina in via Tenente Puoti a Santa Maria a Vico.

Il proprietario della vettura aveva notato l’incendio appiccato al veicolo e aveva allertato subito i vigili del fuoco.

Probabilmente alla vettura era anche stato tolto il freno a mano per far in modo che scendesse verso l’edificio dove abita l’uomo, Alberto Civitella, e la compagna Mena Della Rocca. Infatti i due avevano rischiato grosso dal momento che l’auto per poco non era finita vicino alla parete dove ci sono i tubi del gas.

Nel servizio Rai 3 di ieri sera, la giornalista ha contattato anche l’ex marito di Mena Della Rocca il quale però ha affermato di non conoscerla.

Dinanzi allo stupore di Federica Sciarelli per tale risposta, l’uomo ha preferito tagliare corto ed ha chiuso la telefonata dopo pochi secondi.