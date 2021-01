Virtual Open PCTO, evento live

L’evento programmato da due Istituti di Caserta, l’ITI-LS Francesco Giordani e L’ISISS Terra di Lavoro, ha la finalità di comunicare al territorio il tentativo di realizzare una rete tra gli istituti tecnici che potrebbero incidere sul territorio grazie all’uso della tecnologia e all’integrazione delle nuove conoscenze a riguardo.

I due Istituti illustreranno agli studenti delle scuole medie e ai genitori le attività svolte e programmate nell’ambito del PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

L’evento sarà aperto dalle due Dirigenti Scolastiche, dott.ssa Antonella Serpico e Emilia Nocerino, che introdurranno le attività proposte dalle due scuole.

Sarà presente alla manifestazione l’On. Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta, che testimonierà l’interesse e la sensibilità della Provincia verso questa interessante iniziativa, che vede le scuole casertane unite per raggiungere un comune obiettivo: creare un’opportunità di sviluppo e di innovazione per le aziende.

Numerose infatti,sono le aziende che partecipano al progetto e si relazionano con le scuole, come ad esempio Micron, Powerflex, Bieffe Italia, Megaris, Logistica1, Elis ,ma partecipano anche Enti datoriali, quali l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta e Il Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati. Inoltre il progetto non si limita ad introdurre i giovani al mondo del lavoro, ma garantisce loro una continuità nello svolgimento dell’attività anche grazie alla collaborazione di Anpal Servizi che sostiene le transizioni scuola-lavoro.

Il primo scopo però è proprio quello di permettere agli studenti di immedesimarsi in situazioni di realtà concordate con le aziende, mettendosi in gioco per produrre i risultati attesi, lavorando in gruppo e sperimentando nuove situazioni lavorative legate all’uso della tecnologia.