Visita di Salvini e Zinzi all’Hub vaccinale della Ferrari Orsi, Enzo Bove (Città Futura): puro Sciacallaggio

“Fa molto piacere che la Lega si interessi e abbia a cuore Caserta e la sua provincia, ma a tutto c’è un limite. Apprendiamo con grande disgusto che domani 10 agosto Salvini sarà ancora una volta in città per far visita all’Hub vaccinale all’interno della Brigata Garibaldi e sarà accompagnato dal candidato a sindaco di Caserta per la Lega Gianpiero Zinzi. I militari, le vittime covid, i familiari e tutti coloro che stanno combattendo per vivere-dichiara Enzo BOVE di Città Futura- meritano rispetto. Strumentalizzare questi eventi in campagna elettorale che, seppur non ancora ufficiale, di fatto è iniziata, è semplicemente vergognoso. Questa visita firmata Lega è fuori luogo ed è di basso profilo. La salute pubblica non può essere oggetto di campagna elettorale e Caserta non ha bisogno di passerelle politiche, ci piacerebbe incontrare questi politici in giorni normali, in luoghi diversi e parlare del degrado cittadino e dell’assenza di tutti coloro che ora si sentono padroni della Città. La Caserma Garibaldi è il nostro vanto, ha una storia di cui tutti noi andiamo fieri e con la politica non ha niente a che fare. A tutti i militari il nostro grazie anche per come hanno e stanno gestendo la pandemia a Caserta, una organizzazione che non ha eguali. Chi ancora una volta utilizza questi eventi per propri tornaconti elettorali dimostra poca sensibilità e attenzione verso una comunità che ha solo bisogno di rinascere e sa tanto di sciacallaggio mediatico che non fa altro che evidenziare la vera natura dei personaggi che ci rappresentano. Spero che il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervenga su questa visita affinchè non diventi motivo di rappresaglia mediatica e non si venga attaccati giustamente da chi il Covid l’ha purtroppo subito.”

Movimento Città Futura