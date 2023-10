Visite rimandate last second all’ASL di Marcianise

Prenotazioni in confusione, all’ASL di Marcianise, nella sede di piazza Carità questa mattina disagi per alcuni utenti, che regolarmente provvisti di prenotazione, hanno dovuto fare dietrofront non potendo usufruire della visita ortopedica fissata per oggi.

Nonostante le regolari prenotazioni, questa mattina non è stato possibile eseguire la visita ortopedica richiesta, perché lo specialista non era presente in struttura e nessuno dei prenotati era stato preventivamente avvisato dell’inconveniente.

Una utente aveva prenotato tre mesi fa e si era regolarmente presentata questa mattina, ma non ha potuto usufruire del consulto richiesta. Un altro utente anziano, accompagnato dai figli, provenienti dalla provincia di Napoli ha dovuto prendere stampelle e bagagli per ritornare alla sua dimora, dopo una mattinata trascorsa in previsione dell’agognata visita.

Le operatrici su cui si sono “scagliati verbalmente” i malcapitati, si sono ritrovate a porgere le opportune scuse, nel fare presente, delle scarse risorse assegnate a questi servizi. Uno degli assistiti, è stato raggiunto dalla telefonata di disdetta solo mentre era in attesa nella sala del ticket.

Anche il reparto prenotazioni e pagamenti del ticket non è avaro di problematiche, essendo ricavato in un corridoio di passaggio, genera diversi problemi agli utenti, che non riescono a tenere conto della propria posizione in fila per gli sportelli.

La sala è completamente mancante di un sistema eliminacoda, non esiste ne un sistema digitale, ma neppure un banale distributore di numeri cartacei. Questo genera molta confusione, anche perché molti utenti anziani o non autosufficienti, avendo bisogno di sedersi non riescono a tenere il conteggio della loro posizione, dobbiamo dire anche per la presenza di qualche furbetto, che approfitta del caos per trarne vantaggio.

Anche le indicazioni sull’operatività degli sportelli non è chiara, risulta affidata a foglietti attaccati qua e la, presumendo come affermato da un signore in coda, più per proattività del personale, che per disposizioni della direzione.

Recarsi all’ASL cittadina, è un esperienza, probabilmente da dimenticare, se non fosse per le esigenze dei numerosi cittadini, che sono costretti a frequentarla.