“ vittima per amore” grande successo per Pina Farina

Venerdì 26 gennaio presso la Feltrinelli di Caserta la presentazione del libro ” Vittima per amore”con l’autrice Pina Farina, ho dato l’opportunità di discutere sotto il profilo giuridico, scolastico, sociale e psicologico sulla violenza di genere per riflettere insieme. Una vera riflessione su storie autentiche di violenza per sensibilizzare l’intera comunità a non permettere a nessuno di diventare vittima di violenza. È stata un’occasione per divulgare i meccanismi che generano la violenza al fine di prevenirla.

Un motivo di crescita personale e umana per tutti. Noi insieme per costruire i principi di una società sana e abbattere le piaghe diffuse nella nostra società. Grazie a chi ha collaborato e partecipato con interesse a questo evento. Grazie a chi ha dato il proprio contributo con i relativi interventi. Un grazie di cuore a tutti.