Vittime di violenza sulle donne : le parole di Adriana Giusti

25 novembre👠

“Oggi è una ricorrenza molto dolorosa, si celebra la giornata dedicata alle vittime di violenza sulle donne.

Vittime che vengono violentate ed uccise in modo cruento, delitti che troppo spesso si consumano all’interno delle proprie famiglie, davanti agli occhi attoniti dei propri figli. Donne che subiscono per anni in modo reiterato e crudele indicibili sofferenze fisiche e psicologiche da parte di chi invece di amarle e proteggerle è divenuto il loro aguzzino, il loro carnefice.

Pur essendo nel ventunesimo secolo, ancora oggi alle donne viene condannata qualunque manifestazione di libertà.Alle donne non è riconosciuto un sistema paritetico nel modello economico sociale.

Le vittime di femminicidio , sono vittime dell’indifferenza di una società malata che spesso si riempie la bocca di bei discorsi ma che all’atto pratico fa poco o nulla.

È necessario uno sforzo collettivo, per costruire una società migliore, fondata su sani principi morali, sul rispetto dei diritti e sull’ uguaglianza tra le persone.

È necessario altresì, che la politica e le Istituzioni di diritto facciano la loro parte, affinché si possano inasprire ancora di più le pene detentive e garantire i diritti delle donne e delle categorie più fragili in toto”.

Adriana Giusti