“VITTORIA! FIRMATO IL CONTRATTO PER IL MILLEPIANI”. Torna il Laboratorio Sociale.

Caserta-In un post su facebook Ferdinando Errichiello annuncia la firma per l’affidamento del Millepiani al Laboratorio Sociale.

Dopo due anni di battaglie, ieri è stato finalmente firmato il contratto per l’affidamento per ben 7 anni degli spazi di Via San Gennaro a titolo gratuito, a favore del Laboratorio Sociale Millepiani, che investirà 12 mila euro per la città in attività di carattere puramente sociale.

La firma rappresenta una vittoria fondamentale per le realtà sociali di questa città: si afferma infatti la potenzialità dell’uso sociale dei beni pubblici,la possibilità di far ripartire attività di carattere sociale, fondamentali per il quartiere e per la città di Caserta intera.

Dopo due anni senza una sede, il Laboratorio Sociale finalmente può riprendere le sue attività con maggiore facilità. Sarà necessario, tuttavia, ristrutturare la sede per metterla in sicurezza.

Ringraziamenti vanno alle realtà sociai cittadine e alle singole persone che hanno sostenuto in questi anni difficili il Laboratorio

Tra questi: csoa Tempo Rosso, Spazio Cales, Casa del Popolo Spartaco, Nero e non solo!Onlus per le serate di autofinanziamento, Caserta solidale per la rete creata in questi mesi e le vertenze sociali e solidali messe in piedi, Rete dei Comunisti, Rage Sport, il Comitato per Villa Giaquinto e l’Unione Degli Studenti Caserta, le compagnie Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città, Compagnia A chiave ‘e ll’acqua, Compagnia Vulìe Teatro e OfficinaTeatro San Leucio, Spazio X – Teatro Civico 14. Grazie ai compagni di Vitagrama Serigrafia & Letterpress e a Fiorella Pontillo.

Infine un grazie va anche ai liberi professionisti ed ai consiglieri comunali che hanno fatto propria questa battaglia aiutandoli a vincerla.