Vitulazio si cerca di diminuire i cani randagi

Il comune di Vitulazio, nell’ambito di un articolato progetto di accalappiamento dei randagi, ha organizzato, con l’assistenza dell’Asl CE un progetto volto alla sterilizzazione dei cani senza padrone.

Per questo è stato installato un recinto per la cattura dei cani, spostato in modo sistematico in diverse zone della città e attualmente collocato in via Circumvallazione.

“Il servizio veterinario dell’Asl, a cui rivolgo il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e della comunità vitulatina, ha collocato in diversi punti della città, secondo un calendario, un recinto per catturare dei cani vaganti e presumibilmente senza padrone per il controllo del randagismo ed evitare problemi ai residenti. Ottimo il risultato raggiunto”.

Così il sindaco Raffaele Russo. Il recinto, nelle scorse settimane, era stato posizionato a via Iardino e a viale Kennedy.

L’operazione di accalappiamento ricorda l’importanza di applicare il microchip che contiene un numero di identificazione univoco che può essere rilevato dal lettore specifico.

“Una bella iniziativa; un progetto che mira alla semplice prevenzione e controllo del randagismo mediante attività di cattura dei cani randagi/vaganti e conseguente sterilizzazione. Ricordo l’importanza di applicare il microchip ai nostri cani, in modo da consentire, in caso di smarrimento e cattura, la possibilità di rintracciare facilmente il proprietario. Ringrazio i dottori Di Monaco, Ferraro e Lattero per i preziosi suggerimenti fornitici per la buona riuscita dell’attività”.

Così il consigliere comunale Salvatore Russo. La sterilizzazione dei cani randagi mira a ridurre sensibilmente il numero degli animali vaganti, a diminuire le spese relative alla gestione del fenomeno del randagismo a carico delle amministrazioni pubbliche, a creare una coscienza sociale per migliorare il rapporto uomo/cane, a controllare l’igiene urbana.