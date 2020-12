Vitulazio. La titolare di un bar sito in via Roma, nel paesino vicino Caserta, dopo aver ricevuto una sanzione da parte dei Carabinieri, per aver violato le disposizioni governative in materia di contrasto al coronavirus, si è praticamente incatenata ad un palo della segnaletica verticale ed ha occupato la strada con bidoni della differenziata e striscioni di protesta tra cui uno con su scritto: “La Repubblica riconosce il diritto al lavoro ” (articolo 4 della Costituzione Italiana).