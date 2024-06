‘Viva Capodrise’. Negro: “Rifugio primo soccorso per amici a 4 zampe”

“Paura io? Ma se ho invitato Cecere tante di quelle volte ad un confronto pubblico che quasi sono diventato pedante. Ha sempre evitato ed ora io avrei paura di lui? Mi rendo sempre piu’ conto che una persona deve mettersi a testa in giu’ per interpretare la realta’ di questo ‘miscuglio politico’ che ci regala ogni giorno, oramai, battute di cabaret. Sono in confusione piu’ totale”.

Sono le dichiarazioni del candidato Sindaco di ‘Viva Capodrise’, Vincenzo Negro che poi annuncia: “Per i nostri amici a 4 zampe abbiamo pensato, oltre ad uno sguinzagliatoio, anche ad un rifugio di primo soccorso presso uno dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata. Ne parleremo subito dopo le elezioni con l’Asl e ci organizzeremo per realizzarlo nei primi 100 giorni della nostra amministrazione”.