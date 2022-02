“Vivere è…Riscoprire”, iniziata la nuova edizione del festival. Un po’ streaming, un po’ in presenza

Tutto pronto per la dodicesima edizione del Festival della Vita, progetto culturale multidisciplinare ed itinerante, promosso dal Centro Culturale San Paolo odv presieduto da don Ampelio Crema ssp e sostenuto dalla Società San Paolo, in collaborazione con diverse realtà operative locali e nazionali, impegnate quotidianamente nella difesa dell’umano percorso che non fanno mancare il loro sostegno, rispondendo al bisogno di trovare o riscoprire valori in cui credere.

La kermesse festivaliera ideata e diretta dal dott. Raffaele Mazzarella avrà inizio in occasione della Giornata Nazionale per la Vita e prevede in cartellone eventi in presenza ed in modalità online che si realizzeranno in date e con modalità diverse in decine di città italiane, per “festeggiare” la Vita attraverso perfomances artistico-musicali, convegni, mostre anche seguendo canoni non convenzionali e mirando ad accrescere nell’uomo la necessità di stimare e difendere questo Dono ricevuto per destare le coscienze e provocare un dibattito improntato al bene comune.

La dodicesima edizione del Festival della Vita, già medaglia del Presidente della Repubblica italiana, si apre con il messaggio di padre Marco Vianelli direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale per la Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana al quale sarà consegnato il “Premio Ambasciatore del Festival della Vita 2022” e del dott. Angelo Borrelli, già capo dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio Dei Ministri che sarà presente al Gran Galà per la Vita che si terrà a Forio, Isola d’Ischia il prossimo 3 settembre, l’evento sarà presentato dal maestro Gaetano Maschio e vedrà la partecipazione di importanti personaggi del panorama artistico e culturale italiano. Per il programma nazionale consultare il sito: www.festivaldellavita.it.

In particolare si informa che domani, sabato 5 febbraio 2022 dalle ore 18,00 sui canali social e sul sito www.festivaldellavita.it, interamente ristrutturato, sarà trasmessa la prima messa in onda della serata di Gala.

Gli appuntamenti della prossima settimana sono:

SABATO 5 FEBBRAIO Ore 18:00 Messa in onda sui canali social e su www.festivaldellavita.it della Serata di Galà del Festival della Vita XI Edizione. Interventi del prof. Paolo Antonio Ascierto e del maestro Eugenio Bennato premiati per l’impegno profuso in campo lavorativo. Nel corso della serata, sono stati consegnati il “Premio un amico per la vita… Mons. Pietro Farina” al dott. Gaetano Gubitosa, direttore generale A. O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; “Premio Ambasciatore del Festival della Vita al gen. Ippolito Gassirà”.

DOMENICA 6 FEBBRAIO Giornata Nazionale per la Vita. Durante la giornata saranno realizzate diverse iniziative che celebre- ranno l’umano percorso sia a livello locale che nazionale. Per l’occasione alle ore 21:00 sarà trasmesso su NUVOLATV lo spe- ciale “10 anni della nostra vita, Galà Festival della Vita Digital Edition”, amarcord, testimonianze e momenti artistici dal 2011 al 2020 a cura del maestro Gaetano Maschio.

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO Corso in presenza ed online Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù ed i Vangeli”. Incontro sul tema: “Il Primo Annuncio” le espressioni della fede pasquale; una fede professata, cantata e narrata. Evento a cura di don Ampelio Crema ssp e promosso dal Centro Culturale San Paolo Odv di Cinisello Balsamo (MI).

SABATO 12 FEBBRAIO Ore 15:30 Riscoprire la Bioetica, Corso di formazione online IV Edizione. Tema: “Dalla fecondazione artificiale all’utero in affitto: considerazioni giuridiche” a cura della dott. Giacomo Rocchi. Evento promosso da Famiglia Domani in difesa della famiglia e della vita presieduta dalla prof.ssa Virginia Coda Nunziante. Info su: www.corsobioetica.it

Per maggiori info www.festivaldellavita.it, https://www.facebook.com/Festival-Della-VITA-Caserta-275201639205223/, [email protected]