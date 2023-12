Vivi la magia del Natale, dal 9 dicembre al 6 gennaio a Falciano del Massico

Falciano del Massico. Prevista per oggi, sabato 9 dicembre, alle ore 17:30, con l’accensione delle luci d’artista e il taglio del nastro, l’inaugurazione della rinomata kermesse natalizia che vede ogni anno migliaia di visitatori.

Un evento, quello falcianese, ritenuto tra i migliori in agenda in tutta Italia.

Non mancheranno le novità artistiche, le esibizioni di eccellenti gruppi musicali e cantanti mentre le caratteristiche casette faranno da cornice al villaggio di Babbo Natale, vera delizia per gli occhi dei bambini.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto dare seguito ad una edizione del Natale a Falciano all’insegna di alcuni accorgimenti logistici.

Il circuito delle casette, come gli eventi, avranno come scenografia la Villa Comunale dove è stato realizzato un meraviglioso parco natalizio per i nostri bambini.

“L’ Amministrazione– continua il sindaco ing. Erasmo Fava– non senza sforzi persegue l’idea di un’affermazione di Falciano e del suo territorio nonché delle sue potenzialità a livello regionale e nazionale.

Un cammino lungo che sicuramente sta dando già i suoi frutti in termini di apprezzamento del nostro paese”.