Vladan Dekic la saracinesca rossoblù!

Serviva una grande prestazione per portare i tifosi dalla sua parte e ieri Dekic c’è riuscito alla stra grande.

Il portiere di Belgrado nonostante i due goal, ha salvato almeno un paio di volte la porta. Ciò che ha impressionato è stata la sua grande personalità, di questo passo per Avella sarà dura accaparrarsi il posto da titolare. Intanto, ieri è stato il migliore in campo, di certo una partita non può confermare se è stato l’acquisto giusto, ma di certo l’inizio lascia ben sperare, continua così, Vladan!