Vladimir Luxiria, madrina del Gay Pride di Salerno.

Sta partendo in questo momento il Gay pride di Salerno, tanti colori e molti giovani, che rivendicano la libertà di espressione sessuale. Madrina dell’evento Vladimir Luxuria, che abbiamo intervistato. Alla domanda del perché c’e ancora bisogno di manifestare, ha risposto, che ancora oggi il mondo LGBT, non vanta gli stessi diritti di tutti i cittadini, sia in campo di unioni civili, ma anche in ambito di sicurezza, infatti la legge non riconosce per il mondo LGBT le stesse tutele riservate a tutti cittadini comprese le minoranze di tutti gli ambiti. Inoltre prosegue l’ex Deputata, non si può assistere alla decisione di un padre, che toglie la vita al figlio solo perché Gay. Finche ci saranno discriminazioni e non ci sarà una reale parità di diritti, le nanifestazioni dei Pride saranno necessarie per condividere i disagi dei cittadini Gay. La manifestazione odierna è dedicata a Marsha P. Johnson, attivista trasgender, nell’anniversario della sua morte avvenuta, il 6 luglio 199,. e al ragazzo di appena 24 anni, Mirko Moriconi ucciso insieme alla madre Ketu, dal padre che non sopportava l’idea di avere un figlio gay. Al grido di free Palestine, il corteo ha preso vita lungo il corso di Salerno.

Post Views: 5