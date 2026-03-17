Voci antiche parole eterne

Sabato 21 Marzo ore 19:30, in occasione della Giornata Internazionale della Poesia, il Museo Campano, in collaborazione con Capua il Luogo della Lingua Festival, propone ai visitatori un viaggio attraverso la storia della lingua e della poesia italiana. Le educatrici museali accompagneranno il pubblico in una visita guidata itinerante in cui la parola diventerà strumento di identità, memoria e trasmissione culturale, tracciando un percorso attraverso momenti significativi della storia della lingua e della cultura italiana. Il cammino prende avvio da una delle più antiche testimonianze della lingua nata dall’incontro tra latino e parlato quotidiano, segno della nascita di una nuova forma espressiva. Il viaggio prosegue poi nel cuore della grande poesia medievale, quando la parola si fa racconto, pensiero e visione del mondo. Il percorso si conclude con una voce poetica che celebra la spiritualità e il creato attraverso una lingua semplice e universale. Tra una tappa e l’altra del racconto, le performance de “I Menestrelli del Borgo” accompagneranno il pubblico con musica e suggestioni d’epoca, creando un dialogo tra parola, suono e memoria. Ingresso € 3,00.Prenotazione obbligatoria al 3520373767