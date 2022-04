Vola giù dal secondo piano. Il nome

Maddaloni. Il primo pomeriggio di oggi, Maddaloni, nella periferia orientale al confine tra Via Feudo e Montedecoro un uomo molto noto in città per la sua attività commerciale è caduto dalla finestra di casa dal secondo piano. La caduta non è stata volontaria, si è trattato di un incidente. L’uomo è stato prontamente portato all’ospedale di Caserta per le ferite riportate ma per fortuna pare che la sua situazione non sia grave. L’uomo, conosciutissimo in città, si chiama Felice Farina, ha 49 anni ed ha un negozio di abbigliamento in via S. Francesco d’Assisi.