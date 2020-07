Volalto 2.0 arriva la centrale Carmela Di Tommaso

Nuovo arrivo in casa Volalto 2.0, la squadra casertana di e assicurata le prestazioni sportive di Carmela Di Tommaso.

Questo è il comunicato della Volalto 2.0:

Continua il progetto “Largo alle giovani promesse” della Volalto 2.0 Caserta che questa stagione darà la possibilità a 4 giovani atlete italiane, giovani promettenti e di talento, di fare stage ed esperienza nella massima serie A1. Due già sono state presentate, la terza è Carmela Di Tommaso, un’altra giovane promessa della pallavolo italiana che sarà la terza centrale Casertana. Carmela Di Tommaso, classe 1999, 193 cm, di Triggiano in provincia di Bari,è un’atleta davvero talentuosa , molto forte e promettente con già un bel bagaglio di esperienze. È una ragazza molto determinata e sa bene quel che vuole.

“Sono molto emozionata – afferma Carmela – e felice di aver avuto questa grande opportunità di vivere questa esperienza dell’A1 e di far parte di questa società. Anche se sono molto giovane, credo che questa esperienza mi aiuterà molto a crescere sia a livello tecnico che personale. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di conoscere tutte le compagne di squadra e non solo. Voglio dare il massimo di me stessa per questa grande opportunità che mi ha dato la società Volalto2.0! “

BENVENUTA CARMELA!