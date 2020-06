Volalto 2.0 cominciamo ad arrivare le prime atlete per la nuova stagione

Sarà la stagione del riscatto in caso Volalto 2.0. La squadra casertana nella prima apparizione in serie A non ha entusiasmato e quindi in questa stagione si cercherà di fare di meglio. In queste ore grazie la società ha reso ufficiale l’arrivo di due nuove atlete.

Si Tratta di Milica Kubura e Bruna Lara lemos, la prima una ragazza di 25 anni Serva mentre la seconda è una brasiliana che gioca da poco nella pallavolo europea.

Si comincia lentamente a scoprire il panorama di tutte le atlete che il prossimo anno indosseranno la casacca della Volalto 2.0.