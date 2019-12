Volalto, rescisso il contratto a coach Cuccarini

Rescissione consensuale tra coach Giuseppe Cuccarini e il Club Volalto! Il coach aveva con il Club un contratto che prevedeva un compenso pari a 80mila euro per la stagione 2019-2020. Uno dei precontratti più onerosi come coach di A1. Il Club, ha già onorato nel corso del campionato 32mila euro al coach Cuccarini, la Società ha deciso, tramite procuratore, di rescindere il contratto in modo consensuale, raggiungendo un accordo che prevede il versamento di ulteriori 15mila euro all’allenatore. La Volalto 2.0 augura a coach Cuccarini il meglio nella vita professionale e personale e il rispetto che la Volalto 2.0 gli ha portato e gli continuerà a portare.