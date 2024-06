VOLEVA RICOSTRUIRE IL CLAN

Emanuele Libero Schiavone, figlio del noto capoclan dei Casalesi Francesco Schiavone, detto “Sandokan”, è stato arrestato a Napoli insieme a Francesco Reccia, figlio del ras Oreste Reccia. I due giovani, rispettivamente di 36 e 20 anni, sono accusati di detenzione e porto illegale di armi da sparo in luogo pubblico con l’aggravante mafiosa. L’arresto è avvenuto il 15 giugno nella zona di Santa Lucia, dopo che i due si erano armati per rispondere ai raid intimidatori contro di loro nel Casertano.

Schiavone, recentemente scarcerato il 14 aprile, e Reccia avevano intenzione di ricostruire il clan camorristico, nonostante il padre di Schiavone fosse diventato collaboratore di giustizia. Gli inquirenti ritengono che i due avessero preso le distanze dalle decisioni del padre, cercando di riaffermare il loro controllo sulle piazze di spaccio di Casal di Principe.

Le sparatorie a Casal di Principe

Il decreto di fermo, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, attribuisce a Schiavone e Reccia la responsabilità di aver risposto con le armi ai raid intimidatori dei loro rivali. Il 7 giugno, colpi di arma da fuoco furono esplosi contro l’abitazione della famiglia Schiavone, segnando un escalation di violenza nel conflitto per il controllo del traffico di droga nella zona.

Durante l’operazione di arresto, i carabinieri hanno sequestrato oltre 11 mila euro in contanti, ritenuti proventi delle attività illecite. Il fermo è stato convalidato il 18 giugno dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati.