Voto Smcv, Anna Diglio si candida con la consigliera provinciale Santillo

Smcv- Idee, aggregazione, tavoli tematici, candidature: procede, con impegno e passione, il lavoro di Fratelli d’Italia e della consigliera provinciale Gabriella Santillo per le imminenti elezioni amministrative della città di Santa Maria Capua Vetere.

Un lavoro serio e meticoloso, quello della consigliera Santillo, che va avanti da mesi e che presto sarà illustrato ai cittadini attraverso la presentazione del programma, dei simboli e delle liste.